Lady Gaga le van taglózva, amiért csalódást kell okoznia rajongóinak

Egészségi okokból végleg lemondani kényszerült elhalasztott európai turnéjának utolsó 10 koncertjét Lady Gaga.



A Live Nation koncertszervező szombaton Londonban közleményben jelentette be, hogy a 31 éves amerikai énekesnőt "súlyos fájdalmak gyötrik, amelyek nagy mértékben akadályozzák az élő színpadi szereplésben".



A sztár a közösségi médiában tudatta, mennyire "le van taglózva" amiatt, hogy csalódást kell okoznia rajongóinak, de hangsúlyozta, hogy nem tehet róla, orvosai döntöttek úgy, hogy otthonában kell lábadoznia.



Az énekesnő fibromialgiában, egy rendkívül összetett kórban szenved, amely depresszióval, ízületi és izomfájdalommal jár, és gyakran okoz emésztőszervi panaszokat is.



Fájdalmai miatt Lady Gaga szeptemberben lefújta Rio de Janeiró-i fellépését, majd elhalasztotta Joanne World Tour nevű koncertkörútjának európai szakaszát is, amely ugyanabban a hónapban kezdődött volna Barcelonában.



Az énekesnő novemberben már újra turnézott Észak-Amerikában, és januárban bepótolta elodázott európai koncertjeinek egy részét is, vasárnapi és csütörtöki londoni show-ját azonban már nem tartja meg, és elmarad manchesteri, zürichi, kölni, stockholmi, koppenhágai, berlini és két párizisi fellépése is.