Kutya jól néznek ki Madonna ikonikus fotóinak újraértelmezései

A francia divatfotós, a "Vincent Flouret" egy olyan projekten dolgozik, amely közel áll a szívéhez; kedvenc kutyája, a 6 éves Max bújik Madonna bőrébe, hogy gazdája minden részletében tökéletesen alkossa újra a sztár ikonikus fotóit.Nézze meg a többi képet is a fotós instagramján >> A fotós szerint a legjobb a "Maxdonnának" keresztelt projektben, hogy azon túl, hogy nagyon élvezte csinálni, a képekből befolyt összeggel a Raising Malawi-t tudja támogatni, amelynek célja az árvák és sebezhető gyermekek életének javítása Malawiban.A képeket Madonna is látta, sőt a "Like a Virgin" borítót feltöltötte instagramjára is.A fotós elmondta, hogy úgy örült, mint egy gyerek amikor viszontlátta a képet az énekesnő oldalán.