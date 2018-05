Külseje miatt bántják Ernyey Bélát

kép: BorsOnline

Sok kortársa irigyelheti Ernyey Bélát, aki 75 évesen is roppant fiatalos, és öltözködése is meglepően vagány. Épp emiatt vált legutóbb rosszindulatú beszólások céltáblájává. - írja a BorsOnline Ernyey Béla egyesek szerint nem a korának megfe­lelően öltözködik, ő azonban fittyet hány a kritikusaira, mert ahogy Zoknihossz című könyvében is vallja: egy úr a pokolban is úr.

Miután múlt heti milánói utam során én is feltettem né­hány fotót, amelyeken egy sárga mokaszin és egy polgárpukkasztóan rövid, szintén sárga nadrág van rajtam, a kommentekben az elismerő hölgyszavak mellé kaptam hideget és meleget is – főleg műértő férfitársaimtól.

– reagált némi malíciával hivatalos Facebook-oldalán a színész.

Ezek a szocializmusban divatszocializálódott divatguruk azt vetik a szememre, hogy ennyi évesen már igazán benőhetne a fejem lá­gya, és viselhetnék néha olyan ruhadarabokat is, amelyek nem térnek el ennyire a néhai Vörös Október Ruhagyár stíluselőírásaitól.

kép: BorsOnline

Ernyey a Borsnak elmondta, hogy nem csupán az interneten szurkálódnak vele, és bár nem dühítik fel, furcsállja az emberek viselkedését.

Sok házat építettem, és a vízszerelőtől kezdve mindenkinek megvolt a telefonszámom, ami futótűzként terjedt el. Egy idő­ben voltak is névtelen hívogatásaim, de tu­dok ezzel él­ni, emiatt nem cserélem le a számom. Vi­szont emiatt nemcsak Face­boo­kon, de sms-ben is kapok kritizáló üzeneteket, amelyek nem ta­ná­csok, hanem leszúrások.

Egy leszúrás nem olyan, mint egy divattipp vagy jó tanács, nem igazán lehet megfogadni. Azt lehetne rá írni, hogy „fogd be" vagy „tűnj el", de ez nem igazán az én stílusom. Nem arról van szó, hogy valami más ruhát vagy másmilyen öltözködést ajánlanak, hanem közlik, hogy nem jó, amit én viselek. Én ezt megszoktam, mert a kommunizmusban ugyanez volt.

kép: BorsOnline

kép: BorsOnline

Ernyey Béla a feleségével közösen szokta kiválasztani a hozzá illő ruhadarabokat, amelyeket a világ számos pontján van lehetőségük beszerezni. A házaspár Bécsben és Budapesten él, legutóbbi milánói útja előtt pedig egy hónapon át Ázsiában tartózkodott. Sokat utaznak, sok mindent látnak, és a ruhaboltok kínálatának nem mindig tudnak ellenállni.

A feleségemnek nagyjából kétszáz pár cipője van. Nem va­gyunk teljesen hibátlanok...

– tette hozzá a színész.