Különös fotót posztolt magáról Madonna - kapott is érte hideget-meleget

Egy elég különös fényképet tett ki magáról Madonna, persze nem ez az első ilyen eset. A popdíva kapott is érte hideget-meleget az Instagramon. A fotón szétvetett lábakkal ül egy kopott vasszéken, egy vödör van előtte, és az egész úgy néz ki, mintha épp bele akarna hányni, vagy épp félúton lenne a megvalósításhoz -Egyesek szerint nagyon rosszul néz ki rajta, szemei is karikásak, mások egyenesen ördöginek látják a fényképen. De akad olyan kommentelő is, aki lenyugdíjasozza. Azt írják, hogy az ő korában tehetne ki előnyösebb képet is magáról.Rajongói persze most is kitartanak mellette, izomzatát dicsérik, vagányságát ünneplik, és munkásságát méltatják.