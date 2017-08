Különleges volt a Twin Peaks legutóbbi epizódja

Bowie egy rövid időre a kultsorozat előzményfilmjeként 1992-ben forgatott Twin Peaks: Tűz, jöjj velem! című filmben is feltűnt. A sztár egy jelenetben Phillip Jeffries FBI-ügynököt játszotta - emlékeztetett cikkében hétfőn a The Guardian online kiadása.



A sorozatban Andy Brennant alakító Harry Goaz szerint eredetileg úgy volt, hogy Bowie is játszik majd az új szériában, ám a betegsége miatt erre már nem került sor. Lynch ennek ellenére belevette őt a sorozat legutóbbi részébe: egy álomjelentbe vágta bele azokat a képkockákat, amelyeket annak idején Bowie-val vett fel a Tűz, jöjj velem! forgatásán.



Az új Twin Peaks-sorozatban számos további sztár is feltűnt már vendégszereplőként, köztük Moby, a Nine Inch Nails, Sky Ferreira és Hudson Mohawke.