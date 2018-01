Különleges vendégszereplő tűnik fel az RTL II sikersorozatában

Az Oltári csajok hősei alig három hónap alatt meghódították a tévénézőket, akik megszokhatták, hogy a telenovella forgatókönyve mindig tartogat valami csavart, fordulatot, vagy éppen meglepő dolgot. A csütörtök esti epizódban sem lesz ez másként, hiszen egy különleges vendégszereplő nem várt felbukkanása okoz szívmelengető pillanatokat. Noémi egy falatnyi kiskutyát kap ajándékba a hajóútról visszatérő édesanyjától, Biancától, kárpótlásul azért, amiért magára hagyta és ideiglenesen az apja, Márk gondjaira bízta.Dandy, az aranyos labrador retriever ezzel a telenovella állandó mellékszereplőjévé lép elő. Mint kiderült, a kutya az alkotógárda egyik oszlopos tagja, Kalamár Tamás kis házi kedvence. De honnan jött az ötlet, hogy őt is beleírják a történetbe?– Drága jó Berci kutyám annak idején a Barátok köztben sokat szerepelt és a nézők valósággal rajongtak érte. Úgy gondoltuk, Dandy-t is belecsempészhetnénk most az Oltári csajokba – válaszolta a produkcióért egy személyként felelő showrunner.

Bizonyára nem meglepő kulisszatitok, de azokban a sorozatokban, amelyekben kutyák a főszereplők, általában több négylábú személyesíti meg a fő karaktert. Dandy-nek azonban nincsen dublőrje, viccesen fogalmazva önmagát alakítja. Elsőként egyébként augusztusban forgattak vele, amikor még alig múlt három hónapos.– Ahol kutya és gyerek van, ott magas a cukisági faktor. Nem csoda hát, hogy a feltűnése a stábot is teljesen elvarázsolta. Mindenki az első pillanatban rákattant, néha alig tudtunk vele forgatni, mert helyette inkább gyömöszölni, simogatni akarták. Mondjuk, a nyitójelenetnél maga Dandy nehezítette meg a dolgunkat, ugyanis annyira izgett-mozgott, hogy gyorsan föl kellett vennünk, ahogy az ajándékdobozból előbújik – emlékezett vissza Kalamár.Kíváncsi az Oltári csajok új szereplőjének feltűnésére és arra, hogy Bianca visszatérése, illetve ajándéka mennyire bontja meg Noémi és Márk kialakulóban lévő bizalmi viszonyát? Akkor mindenképp nézze meg csütörtök este a telenovella aktuális epizódját.