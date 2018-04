Különleges tárgyat kínál árverésre a BÁV: 10 millió a kikiáltási ára

Egy Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítő, 17. század elején készült barokk ostyatartót kínál árverésre a 10 millió forintos kikiáltási áron a BÁV sok más mellett május 15-én Budapesten.



A BÁV közlése szerint a múzeumi kvalitású húsvéti ostyatartó fedelén lévő Isten báránya Jézus feltámadására utal. Domborított talpmezején alvó katonák láthatók, míg a különleges kialakítású száron plasztikusan megformálva Krisztus ostorozásának jelenete kapott helyet, négy olajfával körülvéve. A kehely oldalán, a Getszemáni kertet idéző növényi motívumok között Krisztus elfogatásának eseményei jelennek meg. A fedél alsó részén a sziklasírban fekvő Krisztus alakja, felette nagyméretű, barokk gyöngyből készült Agnus Dei (Isten Báránya) látható zászlóval.



Mint írják, az alkotás értékét tovább növeli az aranyozott, bőrből készült különleges tok, amelyet főhercegi korona díszít.



A közlemény szerint az ostyatartó egy főúri vagy fejedelmi Wunderkammer (Csodakamra) számára készülhetett a 17. század elején. A 16-17. század fordulóján a műgyűjtemény egy új típusa jelent meg, az úgynevezett Kunst und Wunderkammer (művészetek és csodák tárháza). Olyan kincs- és ritkasággyűjtemények voltak ezek, amelyek szokatlan megjelenésű és anyagú műtárgyaikkal a világegyetem teljességét, változatosságát reprezentálták, egyben tulajdonosuk gazdagságát és hatalmát is hangsúlyozták.



Ezek a korszak művészeti csúcsdarabjaiból álló gyűjtemények tekinthetők a mai múzeumok elődjeinek. Ilyen volt például a mintegy 2000 remekművet felvonultató bécsi Kunstkammer, a Habsburg-család kincseskamrája, amelynek egy része ma is megtekinthető a bécsi Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán.



A közlemény szerint a BÁV nemrég jelentette be, hogy egymilliárd forintos műtárgyalapot hoz létre, aminek köszönhetően már most több kimagasló értékű műtárgyat és gyűjteményt sikerült felvásárolnia. A tájékoztató idézi Varga Balázst, a BÁV Zrt. kereskedelmi igazgatója, aki elmondta, hogy a BÁV bejelentése a műgyűjtőket is megmozgatta, és ennek köszönhetően került hozzájuk ez a kivételes ostyatartó is. "Ez is azt bizonyítja, hogy a magyar piac olyan műtárgyakat rejt, amelyek kimagasló érdeklődésre tarthatnak számot magyarországi és nemzetközi szinten egyaránt, és bármely magán- vagy közgyűjtemény féltve őrzött kincsei lehetnek" - hangsúlyozta a kereskedelmi igazgató.



Az ostyatartó további mintegy 550 tétellel együtt május 5. és 12. között tekinthető meg a BÁV Bécsi utcai Aukciósházában kiállításon - írták a tájékoztatóban.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)