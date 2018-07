Különleges módszerrel visz internetet Kenyába a Google testvérvállalata

Rádióantennákkal felszerelt magaslégköri ballonokkal visz internetet a Google egyik testvérvállalata Kenyába.



A léggömböket Kenya középső részén fogják tesztelni, ahol különösen nehéz megoldani az internet-hozzáférést a hegyek és a nehezen megközelíthető helyek miatt.



A ballonokat Peruban és Puerto Ricóban is bevetették már vészhelyzetekben, hogy internetet biztosítsanak az áradásoktól vagy hurrikánoktól sújtott területeken élők számára.



A Loon nevű cég, amely az Alphabet Inc. anyavállalaton keresztül kapcsolódik a Google-höz, első hivatalos partnereként a Telkom Kenya vállalattal együttműködve vezeti be a szélessávú mobilinternetet a kelet-afrikai országba 2019-ben.



A Földön több milliárd embernek nincsen internethozzáférése. Többségük a világ legszegényebb helyein él, ahol az infrastruktúra nem teszi lehetővé a hálózat kiépítését.



A Google 2013-ban indította el hivatalosan a Loon-projektet, hogy eljuttassa az internetet a világ távoli pontjaira. A Loon immár teljesen önálló vállalatként működik a Google és az önvezető autók kifejlesztésével foglalkozó Waymo mellett.



A cég vezérigazgatója, Alastair Westgarth felidézte, hogy öt évvel ezelőtt egy új-zélandi gazdálkodó volt az egyik első ember, aki rácsatlakozott a Loon tesztléggömbjeire.



Más vállalatok is próbálkoznak a Google-éhoz hasonló missziókkal. A Facebook napenergiával működő drónokkal tervezte eljuttatni az internetet a világ távoli, gazdaságilag elmaradott területeire. A vállalat tavaly tesztelte a technológiát Arizona felett, miután egy korábbi próbarepülés kudarcba fulladt. A cég végül idén júniusban bejelentette, hogy felhagy a saját repülők gyártásával és inkább a hasonló kezdeményezések támogatására fordítja energiáit.