Különleges kórházi televíziót mutatott be az LG

Napjainkban magától értetődő, hogy televíziók, telefonok és tabletek vesznek körbe minket, hiszen ezeken dolgozunk, és ezeken nézünk szórakoztató tartalmakat. Az egészségügyben ennél is fontosabb, hogy a páciensek számára megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre – az LG ezért mutatta be a vállalat első érintőkijelzős, fali konzolos kórházi televízióját. Az új készülék kényelmes és biztonságos megoldásokat kínál mind a páciensek, mind az orvosok számára.Az LG új Pro:Centric okostelevíziójának képernyője csupán 15,6 colos, ezért könnyen felszerelhető bármilyen, a VESA szabványnak megfelelő fali konzolra. A mozgatható fali konzollal a páciensek a számukra legkényelmesebb pozícióba állíthatják a televíziót, az érintőkijelzőt használva pedig könnyedén nyithatnak meg interaktív és szórakoztató tartalmakat. Mindezzel a kórházi ágyból is kényelmesen élvezhetik például a streaming szolgáltatók videóit és a prémium tévécsatornákat, de friss kórházi információkat is megtekinthetnek a képernyőn. A televízió az orvosok számára is kényelmes megoldásokat kínál, hiszen a konzultációkon úgy mutathatják meg pácienseiknek a röntgen- és ultrahang-felvételeket, hogy a lehető legkevésbé zavarják meg a beteg kényelmét. Az IPS technológia révén a televízió képminősége még széles betekintési szögek esetén is kiváló. A készülék tartós, hosszú távon is bírja az intenzív használatot, és számos biztonsági előnyt kínál az antimikrobiális felülettől a könnyen tisztítható védőüvegen át a lekerekített sarkokig.