Kristálygömbjét 2 milliárdért árulja a magyar jósnő

A hirdetésből megtudhatjuk, hogy a gömb örökségből származik, és több száz éve a hirdetést feladó nő családja birtokolja - írja a borsonline.hu A le­írásban az is megtalálható, hogy bármire is vonatkozzanak a feltett kérdések, a jelen, a jövő vagy a múlt történéseire, a gömb válaszol és a megjelent képek dokumentálhatók, sőt elvileg a hirdetőnek van is róluk fotója. Egyébként, ha valaki kételkedne a jóseszköz hitelességében, elvileg arra is van lehetősége, hogy kipróbálja a megvásárolni kívánt árut. Ha még mindig felmerülnének kérdések, egy statisztika is a leendő vevő rendelkezésére áll arról, hogy milyen tapasztalatok születtek a gömb használata során.Az el­adó felajánlotta, hogy pénz helyett esetleg „értelmes" dologra is elcserélné becses kincsét. Pláne, hogy szerinte a kétmilliárd forintos vételár nem tükrözi a tárgy valódi értékét, ez csupán jelképes, és arra utal, hogy ezt a tárgyat komolyan kell venni.A Bors Vágó Istvánt, a Szkeptikus Társaság ko­rábbi elnökét is megszólaltatta a gömbről. Vágó azt mondta, hogy ezekben az esetekben szinte mindig kiderül, hogy csaló áll a háttérben.– Ilyen helyzetben a helyes eljárás a tesztelés, tehát mondjuk, ha meg tudná mondani a jövő heti lottószámokat, akkor megéri megvásárolni a gömböt. Bár az a tény, hogy egy ilyen érték, ami képes a jövőbe látni, eladásra kerül, mindenképpen ké­telkedésre ad okot. Ha tudnám minden héten a nyerőszámokat, nem érné meg eladni – nyilatkozta Vágó István.