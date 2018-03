Közzétették a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny idei európai döntőjének mezőnyét

A világ legrangosabb szakácsversenyeként számon tartott Bocuse d'Or európai döntőjét első alkalommal rendezik meg Olaszországban; legutóbb éppen Budapest adott otthont a kontinentális viadalnak - emlékeztettek a torinói szervezők az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben.A versenyre a Gourmet Expoforum szakkiállítás keretében kerül majd sor az Oval Lingotto kiállítási központban június 11-én és 12-én, ezt megelőzően pedig a Cukrász Világkupát (Coupe du Monde de la Pâtisserie) tartják meg ugyanitt június 10-én.Az addig hátralévő időszakban Mexikóban rendezik meg az amerikai, illetve Kuangcsouban az ázsiai-óceániai térség döntőjét.Torinóban húsz európai nemzet képviselői mérik össze tudásukat, hogy közülük a tíz legjobb a Bocuse d'Or 2019-es lyoni világdöntőjének 24-es mezőnyében is indulhasson.Az első napon sorrendben a lengyel, a belga, az izlandi, a magyar, a német, a holland, a spanyol, a francia, a svájci, majd a brit induló kezdhet hozzá versenytálja elkészítéséhez.Június 12-én az orosz, a svéd, a horvát, a finn, a norvég, a dán, az olasz, a bolgár, az észt és a török versenyző mutathatja be tudását.A verseny kötelező hozzávalói ezúttal Piemontból érkeznek, a séfeknek így Fassona Piemontese marhafilét, Sant'Andrea típusú Baraggia Biellese e Vercellese rizst, valamint piemonti borjúmirigyet kell felhasználniuk táljaikhoz.A magyarországi döntőben február 8-án Pohner Ádám, a balatonszemesi Kistücsök étterem séfhelyettese nyerte el az indulás jogát, segítője (commis) Csillag Richárd lesz.A torinói kontinensbajnokság zsűrijének elnöki tisztét Széll Tamás, a 2016-os Bocuse d'Or Europe győztese tölti be.