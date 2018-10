Kozsó visszatért!

Az együttes idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, a jeles alkalomra pedig egy vérbeli Ámokfutók-érzéssel lepik meg a rajongókat.



A kiadásra Kozsó új trackekkel készült, emellett pedig teljesen átdolgozta a legnagyobb Ámokfutók klasszikusokat, hogy a lehető legjobb hangzással robbanjanak be a már jól ismert slágerek.



A "25" már elérhető a digitális zenemegosztókon, a CD pedig november 23-án kerül a polcokra. Kozsó a visszatérést egy hatalmas koncerttel ünnepli meg, november 24-én ugyanis a Total Dance Festival egyik sztárfellépőjeként mutatja be legújabb szerzeményeit a Hungexpón.



Az új albumon ezeket a számokat hallhatjátok:



1. Csak a csillagok

2. Nincsen semmim

3. Angyalok álma

4. Szemtől szembe

5. Kitsit vad a lány

6. A reggel túl messze van

7. A szerelem vak

8. Big Love

9. Ma este

10. Gyere még

11. Ti amo

12. Te vagy

13. Senorita

14. Majao

15. Szomorú szamuráj

16. Song of the Moon

17. Nobody Knows