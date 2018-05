Kozsó makkegészséges és ismét fejest ugrott a munkába

Végre egyenesbe jött Kozsó élete! Az énekes karrierje szakmai válságban volt, ráadásul évekig komoly egészségügyi problémákkal is küzdött. De kijött a hullámvölgyből: újra makkegészséges, amelynek köszönhetően hihetetlen energiákkal ugrott ismét fejest a munkába. A Sláger TV Nekünk8 című műsorában nagy terveiről mesél Zoltán Erikának: rockos hangzásvilág, két vadonatúj nagylemez, na és természetesen ismét a slágerlisták meghódítása a cél!



A rajongók legnagyobb örömére Kozsó pár hónapja bejelentette, hogy ismét összeáll az Ámokfutók: régi zenésztársával, Csontival kiegészülve élesztik fel a 90-es évek nagysikerű bandáját. Mint az a Sláger TV Nekünk8 című műsorának szerdai adásából kiderül, a betegségéből már felépült énekes valóban komolyan gondolja, hogy ismét a csúcsra repíti a bandát: hihetetlen vitalitással dolgozik nagy tervein. Zoltán Erikának többek között arról is beszél, hogy az Ámokfutók jubileumi, 25. évfordulója alkalmából egy vadonatúj duplalemezen dolgoznak. A korongon közel 40 szám között épp úgy megtalálhatók lesznek a régi nagy klasszikusok átdolgozott változatai, mint ahogy a vadonatúj, eddig soha nem halott Ámokfutók dalok is. Kozsóék az adásban előadják egyik legújabb dalukat, a Big Love-ot is.



Emellett az is kiderül, Kozsó az Ámokfutók mellet a szólókarrierjét sem tette parkolópályára, ugyanis még idén egy önálló albummal is jelentkezik. Ezen a lemezen az énekes egy másik oldalát mutatja be, az eddig megszokott stílus mellet rock dallamok is felcsendülnek majd a lemezen.



Ha kíváncsi az Ámokfutók előadására, és hogy miről beszélnek még a zenészek a műsorban, ne hagyja ki szerda este 21.55-től a Nekünk8 adását Zoltán Erikával a Sláger TV-n! Ismétlés szombaton 18.00-tól.