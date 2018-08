Közös dallal jelentkezett a New Level Empire és a Republic - Videó

Legújabb közös daluk, a „Valódi" telitalálat lett! Zola szövege és Boros Csaba zenéje olyan szép egésszé állt össze, mintha nem is először alkottak volna ’egy csapatban’.„Boros Csaba (a Republic énekese, basszusgitárosa - szerk.) vendége voltam rádióműsorában, és elmondtam neki őszintén, hogy mindig is volt egy olyan érzésem a legelső dalunkkal kapcsolatban, hogy ha kivennénk belőle az elektronikát, akkor egészen hasonló lenne a Republic hangzásához. Tovább fűztem a gondolatmenetet, és felvetettem akkor Csabának, hogy mi lenne, ha ötletelnénk egyet közösen. Az egész feledésbe merült egy időre, de amikor fél évvel később újra találkoztunk, Csaba már mutatott is nekem egy kész dalt, és beindult a lavina. Zola írt rá egy versnek is beillő, de mindenekelőtt a Republic egyedülálló szövegvilágához méltó szöveget. Felénekelték, és pikk-pakk valami nagyszerű született, ami reményeink szerint, mind a két zenekar rajongóinak tetszeni fog." – meséli a dal születéséről Newl, a New Level Empire dobosa.A „Valódi" dalhoz készült klip kifejezően aláfesti a szöveget: bábu, ember és természet kontrasztján keresztül járja körbe, hogy mi is a valóság. Hollókő, Dunakanyar és további gyönyörű helyeken forgatták a videót, lehengerlő képkockáknak lehetünk tanui.A nyári fesztiválszezon még javában leköti az New Level Empire energiáit, de már életük egyik legfontosabb koncertjére készülnek: november 24-én ugyanis az Akváriumban ünneplik meg öt éves születésnapjukat.