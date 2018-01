Közkinccsé tették a szabadságmozgalmak himnuszává vált We Shall Overcome című dalt

Közkinccsé nyilvánították egy szerzői jogi megállapodás nyomán pénteken a We Shall Overcome című amerikai polgári jogi himnusz szövegét és dallamát is.A megállapodás értelmében a We Shall Overcome ezentúl a szabadon terjeszthető és licencdíj-fizetési kötelezettség nélkül felhasználható szellemi alkotások körébe tartozik.A szerzői jogi pert 2016 áprilisában a Ludlow Music és a Richmond Organization ellen a nonprofit We Shall Overcome Alapítvány mellett A komornyik című 2013-as film producerei indították, akiknek fizetniük kellett a dal felhasználásáért.A film készítői és a civil szervezet azzal érvelt, hogy a dal köztulajdon, és a producereknek nem kellett volna százezer dollárt kiadni azért, hogy felhasználják a dalt filmjeikben vagy televíziós műsorban.Tavaly szeptemberben egy bíróság úgy határozott az ügyben, hogy a sokak által Pete Seeger folkénekes előadásában ismert dal eredete ismeretlen, valószínűleg egy 18. századi himnuszból vagy egy későbbi spirituáléból gyökerezik, és nem élvez szerzői jogvédelmet. A bírói ítélet nyomán létrejött pénteki egyezség alapján a dal 1960-as és 1963-as öt és nyolc versszakos változata is közkinccsé vált.A We Shall Overcome című dalt már az 1940-es években felkarolta a munkásmozgalom. Guy Carawan és Pete Seeger amerikai folkénekes tette az amerikai polgárjogi mozgalom és más szabadságküzdelmek himnuszává.A We Shall Overcome demonstrációkon és gyűléseken csendült fel az 1960-as években, egyebek közt a Martin Luther King által vezetett, Selmából Montgomerybe tartó 1965-ös meneten is énekelték.Az elmúlt évtizedekben a Tienanmen téren és a berlini fal leomlásakor is felcsendült.A dalszerzőnek járó jogdíjat a mű után a hatvanas évek eleje óta egy New Market-i nonprofit, társadalmi igazságossággal és kulturális témákkal foglalkozó központ, a Highlander Kutató és Oktatási Központ kapta.