Kovács Kati: 20 éven keresztül szerettem volna gyereket

Hetek legfrissebb lapszámában megjelenő beszélgetésben Kovács Kati visszaemlékezett arra, hogy karrierjének kezdetén, amikor Mahalia Jacksont és Little Richardot utánozta, az akkori zenei szakértők kiakadtak és azt tanácsolták, hogy ne ordibáljon, hanem tanuljon meg énekelni. Nem sokkal később az "Év hangja" lett a Ki mit tud? versenyen, amire édesanyja nevezte be.A mai zenei tehetségkutatókkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az ő idejében még az énekesek jellemének, adottságának megfelelően írták a dalokat, míg ma könnyen eladható, divatos karakterek vannak, és ezek lemásolására keresik a fiatal tehetségeket. "A média hajlamos a szenzációhajhászásra, és olyan dolgokat közöl, ami régen nem volt lehetséges" - fogalmazott.

Az előadóművész Bayer Friderikának elárulta, hogy húsz éven keresztül próbálkozott, hogy lehessen gyereke.

"A Baross utcai klinikára jártam. Mindenféle fázisán átestem annak, amit egy nő átél, hogy gyereke lehessen"

- emlékezett vissza.Sokszor vigyázott testvére gyerekeire, egyszer még az is előfordult, hogy az egyikük beleesett a zenészárokba, de mindig odafigyelt rájuk.Az énekesnő arra is kitért, hogy szereti a megszállottan zenélő kollégáit, azokra viszont haragszik, akik "fegyelmezetlenek, rosszul dolgoznak és nem kedvesek."Kovács Kati elárulta, számára mindennél többet ér az emberek szeretete. A Hetek interjújában két esetet is megemlített, amikor kedveskedtek neki. Egy ízben eltévedtek a sötétben az autópályát keresve, és egy sofőr felismerve megölelte, majd útba igazította. Egy másik alkalommal egy csapat tinédzser kezdte el énekelni neki egymásba kapaszkodva az Úgy szeretném meghálálni című dalát. "Ennél nagyszerűbb dolgot nem is kívánhatok magamnak" - vélekedett.A teljes interjút a Hetek legfrissebb lapszámában olvashatják.