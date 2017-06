Kovács Ágnes üzleti területre úszott - vezetőket ˝edz˝

Mindössze 150-en rendelkeznek olyan akkreditált végzettséggel a világon, mint amilyet Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó szerzett idén az amerikai UC Berkeley-n.

Fotó: Schumy Csaba

Okleveles executive coach-ként tart majd tréningeket, miközben, előreláthatólag, jövőre végez a Testnevelési Egyetem PhD-képzésén.Kovács Ágnest évek óta hívják olimpiai bajnokként előadni, tréninget tartani, ő pedig a jelenleg elérhető legszínvonalasabb képzésen kívánta elsajátítani új hivatásának alapjait. A kaliforniai UC Berkeley-n tavasszal végzett, azóta már nemcsak oktatóként, de executive coachként is kivételes sikereket ér el.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, akit 2014-ben az International Swimming Hall of Fame tagjai közé, 2015-ben pedig egykori egyeteme, az Arizona State University halhatatlanjai közé választottak be, májusban a Sport és Innováció Konferencián tartott előadást. A Magyar Nemzeti Kereskedőház és a Testnevelési Egyetem közös szervezésében megrendezett, magyar és angol nyelvű nemzetközi tudományos rendezvényen Paradigmaváltás a közösségi kommunikációban az élsport területén című prezentációja nagy sikert aratott.Az amerikai Arizonai Állami Egyetemen 2005-ben marketing-kommunikáció szakon végzett, később a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerzett edzői képesítést, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdász-szociológus diplomát.Kovács Ágnes a Testnevelési Egyetem Nemzetközi Igazgatóságának nagykövete, az intézmény oktatója, 2013 óta PhD-hallgatója is, aki az elmúlt éveket nemcsak kutatással és tanítással töltötte, de 2017 tavaszán a toplistás kaliforniai UC Berkeley-n executive coach képesítést is szerzett.

Mindenképpen nemzetközi képzésen szerettem volna részt venni, és itt találtam meg a számomra legmagasabb színvonalú oktatást kínáló lehetőséget. A UC Berkeley az egyik legrangosabb egyetem, és ilyen végzettsége, amilyet ott szereztem, jelenleg mindössze 150 embernek van a világon

Kovács Ágnest évek óta hívják olimpiai bajnokként előadni, tréninget tartani.

Fotó: Schumy Csaba

– nyilatkozta az egykori úszó.

Tudatosnak lenni, tervezetten építeni a karriert, merni felvállalni a nehézségeket, és professzionális segítséget igénybe venni már Magyarországon is egyre általánosabb, ami nagyon jó. Én magam is ezért dolgozom. Nagyon sokat tudok segíteni annak, aki hozzám fordul. Dönteni senki helyett nem döntök, nem is ez a feladatom, de olyan kérdéseket tudok megfogalmazni, olyan területekre tudok rávilágítani, amelyek korábban talán fel sem merültek, és ezáltal rá tudom vezetni az embereket, hogy bizonyos helyzetekből hogyan, merre tudnak tovább lépni a megfogalmazott céljaik felé. A válaszok döntő többségét mindenki tudja saját maga, de a mindennapi rutin közben, hajlamosak vagyunk elveszni a részletekben. Executive coach-ként tudok segíteni, hogy ebből a rutinból kiemelve az embereket, rávilágítok a rejtette lehetőségeikre, arra hogy más aspektusokból is képesek legyenek látni a saját helyzetüket. Ezt kérdések formájában teszem meg, erre megvannak a különböző technikák, többek között ez az, amit kint tanultam a Berkeley-n. Sportolóként mögöttem is csapat és edzők álltak: pontosan tudom, hogy mennyit jelentett a munkájuk, és mennyit tettek az én teljesítményemhez, az eredményeimhez. Egy cégvezető, egy munkavállaló életében számos olyan helyzet előállhat, amikor egy coach segítsége nemcsak gyorsabbá és egyszerűbbé, de hatékonyabbá is teheti a problémák megoldását, a dolgok előmozdulását.

Kovács Ágnes amellett, hogy egyre keresettebb szakember, aki csoportos és egyéni tréningeket is tart magyar és angol nyelven, autentikus vezetéselmélettel kíván a jövőben behatóbban is foglalkozni. Emellett, előreláthatólag jövőre fejezi be doktori disszertációját, amely a hazai élsportolók és a média kapcsolatát vizsgálja. Az általa készített mélyinterjúk és a több mint 130 olimpikonnak és médiaszakembernek kiküldött kérdőív adatainak összevetése és elemzése jelenleg is zajlik.Mindezek mellett pedig

Évekig tartott, amíg tisztázódott bennem, hogy pontosan milyen területen szeretnék tevékenykedni, miben szeretnék fejlődni. Mostanra egyértelművé vált, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Folyamatos visszajelzést kapok arról, hogy nemzetközi mércével mérve is hasznos és értékes, amit csinálok, és érdemes ezen az úton maradnom. Júniusban például Prágába megyek a 14. Európai Sportszociológiai konferenciára előadni a PhD-kutatásommal kapcsolatos témában, amelynek címe: Élsportolók és a média munkatársainak kapcsolata Magyarországon: attitűd, elégedettség, visszautasítás. Ezen a konferencián már tavaly is volt szerencsém előadni, akkor Koppenhágában rendezték. Hatalmas öröm és elismerés számomra, hogy az absztraktot, amelyet előzetesen beküldtem az előadásomról, több nemzetközi bíráló értékelése alapján 100 százalékosra (10-ből 10 pontosra) minősítették, és a kutatásom témáját nemzetközi szinten is hiánypótlónak és innovatívnak ítéltek meg. Az ilyen visszajelzések mérhetetlenül motiválnak.