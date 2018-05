Köszönésben és mosolygásban világszínvonalon állnak a magyar eladók - infografikák

Mosoly

Világszínvonalon teljesítenek a magyar eladók és a kormányhivatalokban dolgozók a köszönés tekintetében. A Föld ötven országára kiterjedő felmérésben Magyarország a köszönés kategóriájában második helyen végzett, emellett a magyar ügyfelek 86 százalékára rámosolyognak. Egyedül a kapcsolt értékesítés területén kellene fejlődniük a magyar eladóknak, viszont még ezzel a teljesítménnyel is nagy kereskedelmi hagyományokkal rendelkező országokat előzünk meg.Kiadta a 2018-as Mosoly-jelentését a Better Business World Wide, az idei a tizennegyedik ilyen jellegű kimutatás. A friss jelentéshez több mint egymillió, a világ 50 országából érkezett választ dolgoztak fel, a kérdések a vevőket fogadó mosolyra és köszönésre, valamint a kapcsolt értékesítésre vonatkoztak - tájékoztatott a ClientFirst Consulting. Az összes megkérdezett ügyfél 82 százalékára rámosolyogtak, 86 százaléknak köszöntek, míg csak minden második (52%) vevőnek ajánlottak kiegészítő terméket vagy szolgáltatást a vásárlása mellé. A 2016-os eredményhez képest három százalékponttal kapott többet ezúttal a mosoly, és öt százalékponttal a köszönés.– Jó látni, hogy a magyar eladók és az ügyfelekkel foglalkozó munkatársak évről évre jobban szerepelnek, és egyre több vállalat tűzi zászlójára a vevőkiszolgálás fejlesztését. Ezen fejlesztések jól átgondolt program részei, hiszen felmérések bizonyítják, hogy egy elégedett vevő 2,5-szer többet költ egy vásárlása során, mint egy elégedetlen – mondta Mózes István, a magyar piacon rendszeres felmérést végző ClientFirst Consulting vezetője. A kapcsolt értékesítés pontszáma évről évre alacsonyabb a másik kettőnél, és bár a 2017-es szám is gyengébb hat ponttal, mint a 2016-os eredmény, mégis látni kell, hogy az első felmérés, vagyis 2004 óta jelentősen javult a helyzet.A magyar ügyfelek 86 százalékára rámosolyogtak, és ezzel az eredménnyel a középmezőnyhöz tartozunk. Először végzett az élen az Egyesült Királyság ebben a rangsorban a maga 94 százalékával, míg holtversenyben második lett 93-93 százalékkal Görögország, Puerto Rico és Oroszország. Ázsia országai közül Hong Kong érte el a legjobb eredményt 66 százalékkal. A legkevesebb mosolyra – 19 százalék - a pakisztáni vevők számíthatnak. A lettek fejlődtek a legtöbbet, ők ugyanis ezúttal 28 ponttal kaptak többet, mint korábban, és náluk a vevők 91 százaléka számíthat az eladók mosolyára. A legnagyobb visszaesést a dánok könyvelhették el, akik 23 ponttal kaptak kevesebbet, és így 66 százalékot értek csak el. A „legmosolygósabb" kontinens Észak-Amerika, ahol az átlag 93 százalék, a legkevesebb mosoly Afrikában, Ázsiában és a Csendes-óceán szigetein jutott a vásárlóknak. Ha az iparágakat vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a legtöbb mosolyra a szabadidő, a kormányhivatalok, valamint az egészség- és a szépségipar területén számíthatnak az ügyfelek. A közlekedésben dolgozók a legkomorabbak, ugyanakkor jó hír, hogy 2016-hoz képest 18, 2015-höz pedig 33 pontot javított ez az ágazat.A felmérés szerint a köszönést a közép-európaiak veszik a legkomolyabban, ezt a kategóriát a csehek vezetik 95 százalékkal, és csak egy hajszállal maradtunk le mögöttük mi, a hagyományosan sokat köszönő magyarok a magunk 94 százalékával, és ugyanennyit értek el a szlovákok is.Az amerikai kontinens legjobbja Peru 89 százalékkal, Ázsiában pedig Pakisztán 79 százalékkal, ami már csak azért is érdekes, mert az ottani eladók akarnak a legkevésbé mosolyogni. Aki köszönésre vágyik az üzletben, hivatalban, az ne utazzon sem Makaóra (56%), sem Marokkóba (48%). Oroszország (92%) és Peru (89%) 21 pontot javított az eredményén 2017-ben. Meglepő, de így van: a jelek szerint kezdenek leszokni a köszönésről a német (-18 pont, 68%), a dán (-16 pont, 76%), és a lett (-15 pont, 79%) üzletekben, hivatalokban. A kormányzati szerveknél dolgozók ez esetben is jól teljesítettek, hiszen 96 százalékkal vezetik a köszönés iparági rangsorát. Az egészség- és a szépségipar 16 pontot fejlődött, és 90 százalékot ért el. A közlekedésiek és a vendéglátósok mosolyognak a legkevesebbet, ők csak 83 százalékot kaptak.A Mosoly-jelentésben a kapcsolt értékesítés a 2004-es indulás óta minden esztendőben kevesebb pontot kapott, mint a mosoly és a köszönés. Az átlag most 52 százalék, ami hat ponttal alacsonyabb az előző évihez képest. Idehaza van még mit tenni ezen a területen, hiszen hazánk a rangsor utolsó harmadában található 47 százalékkal.– Azon cégek, melyek kiemelten foglalkoznak a vevőkiszolgálás fejlesztésével, sokkal magasabb eredményeket érnek el. A Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Program résztvevőinél ez az érték 65 százalék fölött van, míg a legjobbak esetében 90 százalék fölötti eredményeket mérünk. Ebből is látszik, hogy nagyon megéri fejleszteni az ügyfélkiszolgálást, hiszen ez a fejlesztés többszörösen megtérül – tette hozzá Mózes István.