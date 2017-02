Kóstolja meg Toszkána ízeit Michela Chiappával a TV Paprikán

A bájos walesi-olasz Michela Chiappa a Klasszikus olasz konyha és az Egyszerűen olaszul című népszerű gasztroműsorai után újabb produkcióval, a Toszkána ízeivel jelentkezik a TV Paprikán.



A lelkes, életvidám, és nem utolsó sorban profi séf nem az a klasszikus olasz "mamma" alkat: sokkal inkább egy divatmagazin címlaplányára emlékeztet, semmint egy olyan háziasszonyra, aki fél életét a konyhában töltve tésztát gyúr a nagy család számára. Michela Chiappa lelkesedése és profizmusa a képernyőn keresztül is annyira magával ragadó, hogy ellenállhatatlan vágyat érzünk arra, hogy mi is gyúrjunk, süssünk valamit – de azonnal.



Michela Chiappa ezúttal az olasz gasztronómia bölcsőjének tartott Toszkánában vezeti körbe a nézőket. Betekinthetünk Dél-Olaszország forgalmas piacainak és népszerű street food standjainak világába, megismerkedhetünk a hagyományos termelőkkel, és ellátogathatunk az igazi, családi tulajdonban lévő olasz kisvendéglőkbe (trattoriákba) is.



A Toszkána ízei epizódjaiban különböző alapanyagokat és recepteket mutat be, és az ételek elfogyasztásának különféle módjait is megismerhetjük; az alapanyagokat pedig meg is kóstolja. Michela egyik kedvenc hozzávalója a parmezán, szinte minden fogás elengedhetetlen eleme. Tegyünk bele, mellé, rá annyit, amennyit csak otthon találunk – ebből csak jó dolog sülhet ki!



A Toszkána ízei február 4-én 16 órakor indul, a további epizódok hétvégenként ugyanebben az időpontban láthatók a TV Paprikán.