Kortárs művészet virtuális térben és a valóságban a Szépművészetiben

Kampányunkat a művészeti értékek megőrzése, a feltörekvő tehetségek támogatása és az innovatív megoldások inspirálták. Mindhárom területen különböző programokkal és újításokkal igyekszünk támogatást nyújtani, utat mutatni, és most ezt a három területet ötvöztük az OTP VRMúzeum formájában. A szakmai zsűri több mint 1300 pályamű közül választott ki tizenötöt, amelyeket otthonról is megcsodálhatnak a látogatók, és szavazhatnak is a kedvencükre, esélyt adva ezzel, hogy azt végül a Szépművészeti Múzeumban viszontláthassák"

Hatalmas sikerrel zárult az OTP Bank és a Szépművészeti Múzeum „Kerülj be a Szépműbe!" pályázatának első fordulója. A lelkes művészek szeptember 21-ig jelentkezhettek „test" ihlette alkotásaikkal a bank és a múzeum pályázati felhívására. A nevezési időszak alatt végül több mint 1300 pályamű érkezett az Instagramon keresztül.A 7 tagból álló szakmai zsűri 15 pályaművet választott ki a nevezett alkotások közül, melyeket az OTP VRMúzeumba tekinthetnek meg az érdeklődők. Sőt, a most induló második fordulóban már a látogatóközönség is fontos szerephez jut, ugyanis az október 21-ig leadott szavazatok döntik el, hogy a 15 döntős közül melyik műalkotás kerülhet be a Szépművészeti Múzeum kiállítótermébe egy teljes hónapra.– mondta el a kezdeményezés kapcsán Szabó Dóra, az OTP Bank szenior szponzorációs menedzsere.Az egyedi virtuális kiállítótérben az érdeklődők - a kiállított művek mellett – egy különlegességgel is találkozhatnak.Baki Péter, az OTP VRMúzeum kurátora ezzel kapcsolatban elárulta: „Egy olyan épület felújítása során, mint amilyen a budapesti Szépművészeti Múzeum, mindig adódhatnak meglepetések. Egy ilyen váratlan esemény volt, hogy egy korábbi restaurátor- és irodahelyiség álmennyezetének a bontása során egy díszes, boltíves mennyezet került elő, amelyet restauráltak. A helyiség a Schickedanz terem nevet kapta. Nagy büszkeségre ad okot, hogy a „Kerülj be a Szépműbe!" pályázat továbbjutó alkotásainak tárlatát egy olyan térben rendezhettük be, ahol a Múzeum történetében korábban még soha nem volt kiállítás, ezt pedig az OTP VRMúzeum látogatói tekinthetik meg elsőként."A közönség legkedveltebb alkotása pedig 2018. november 30-ig élőben is megtekinthető lesz a Szépművészeti Múzeumban.