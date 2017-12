Körözi a rendőrség Bárdosi Sándort - megszólalt az érintett

Egyelőre nem lehet tudni, hogy egy évekkel ezelőtti ügyéről van-e szó, de a Budapest Környéki Törvényszék büntetésvégrahajtási csoportja körözést adott ki december 14-én Bárdosi Sándor ellen garázdaság miatt - írja a Bors A 24.hu megkereste a birkózót, de egyelőre nem kaptak választ arra, pontosan milyen ügy miatt keresik a rendőrök - írta meg a lap.Egyáltalán nem érti, miért került fel a körözöttek listájára, ugyanis a két és fél évvel ezelőtti ügyével kapcsolatban minden büntetést befizetett, az erre vonatkozó dokumentumokat pedig a napokban be is mutatja az illetékes bíróságon. Emellett azt is kiemelte, hogy példás családi életet él, a legboldogabb pedig akkor lenne, ha a szeretteire összpontosíthatna és nem kéne már lezárt, igaztalan ügyekkel foglalkoznia.