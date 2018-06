Megint csak most! címmel Kormos Anett első, egész estés produkcióját láthatják a tévénézők a Comedy Central nagy sikerű műsorfolyamában, a Comedy Clubban. A humorista, újságíró, forgatókönyvíró ezúttal is sokat beszél a családról, férfi-női kapcsolatról, szülőségről. Interjúnkban pedig azt is elárulja, mit szól ahhoz, hogy már nem ő az egyetlen nő a Dumaszínház csapatában.