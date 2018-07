Korhű játékfilmet készítenek a csehek Emil Zátopekről, a legendás atlétáról

Nem volt könnyű a korabeli sportfelszerelések beszerzése, és az akkori helyszíneket is át kell alakítani, mert ma már másképpen néznek ki, mint régen"

Korhű játékfilmet készítenek Csehországban Emil Zátopekről (1922-2000), a legendás atlétáról, aki a helsinki nyári olimpián 1952-ben három aranyérmet szerzett Csehszlovákiának. A film költségvetése mintegy 92 millió korona (1104 millió forint), ami a mai csehországi viszonyok között igen magasnak számít - közölte David Ondrícek, a film rendezője.A filmet a jövő év folyamán fogják forgatni különböző csehországi és európai helyszíneken. A forgatás egyebek között azért is húzódik el, mert a filmeseknek meg kell várniuk a helsinki olimpiai stadion rekonstrukciójának befejezését.Zátopek első olimpiai aranyát 1948-ban Londonban a 10 kilométeres távfutásban szerezte meg."A forgatást áprilisban kezdjük, és egész évben dolgozni fogunk, mert minden évszakot - tavasz, nyár, ősz, tél - meg akarunk örökíteni" - fejtette ki a rendező."Megvárjuk a helsinki stadion felújítását. Szeretnénk a lehető legautentikusabban feleleveníteni az olimpia hangulatát" - mutatott rá Ondrícek.Megjegyezte: cseh mértékkel mérve aránylag drága filmről van szó, de nemzetközi mérce szerint a film így is "nagyon olcsó" lesz.A rendező korhű alkotást akar készíteni, ezért az összes szereplő korabeli ruházatban fog szerepelni, és a helyszínek is a lehetőségek szerint mindig az eredetiek lesznek.- jegyezte meg Ondrícek.Emil Zátopekett Václav Neuzil, feleségét, Dana Zátopkovát pedig Martha Issová fogja alakítani.David Ondrícek a legendás cseh távfutó, a négyszeres olimpiai bajnok élete és sportkarrierje jó ismerőjének számít. Néhány éve sikeres dokumentumfilmet készített Zátopekről, amelyhez nagyon sok korabeli levéltári anyagot és archív filmanyagot áttanulmányozott.