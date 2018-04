Kórházat és gyógyszertárhálózatot perelnek Prince rokonai a popsztár halála miatt

A keresetet Chicagóban a Cook megyei körzeti bíróságon nyújtották be még pénteken, egy nappal az után, hogy a minnesotai ügyészség vádemelés nélkül lezárta a két éve elhunyt popsztár halálának ügyében folytatott vizsgálatát, amely megállapította, hogy az énekes tudta nélkül szedett be hamisított gyógyszert.



A keresetben az Illinois államban lévő Rock Island-i Trinity kórház egy orvosát és gyógyszerészét azzal vádolják, hogy nem vizsgálták ki alaposan a gyógyszer-túladagolást és nem kezelték a popsztárt, továbbá nem látták őt el a szükséges tanácsokkal.



Prince 2016. április 15-én kapott rövid kezelést a kórházban az után, hogy magángépe egy atlantai koncert után kényszerleszállást hajtott végre Moline-ban az énekes rosszulléte miatt.



A hat örökös a Walgreens gyógyszertárhálózatot azzal vádolja, hogy rosszul készítették el a Prince-nek receptre felírt gyógyszert.



Az 57 éves énekesre a Minneapolis közelében fekvő Paisley Park-i otthonának liftjében találtak rá 2017. április 21-én. Halála hivatalos okaként egy fentanil nevű szintetikus opiát, a morfiumnál 50-100-szor erősebb fájdalomcsillapító "extrém" túladagolását állapították meg.



A minnesotai ügyész múlt csütörtökön bejelentette, hogy senki ellen nem tudnak vádat emelni, mivel a vizsgálat nem tudta megállapítani, honnan tett szert Prince a hamisított gyógyszerre. Az ügyész szerint Prince azt hitte, hogy Vicodin nevű fájdalomcsillapítót vesz be, ám a tabletták hamisítványok voltak.



Ami Prince-szel történt, az Amerika-szerte megtörténik családokkal. A zenész hozzátartozói azt szeretnék, ha a vizsgálattal feltárnák a (gyógyszer-túladagolás) járványt és megoldást találnának arra, hogyan lehet felvenni a harcot ellene.



Ha Prince halála segít életek megmentésében, akkor nem elvesztegetett dolog a kereset - írták közleményükben a család ügyvédjei.