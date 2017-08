Korda ideges a Szenes-koncert miatt

Bár még egy hét van a Szenes Iván-emlékkoncertig, de Korda György már most idegeskedik a gála miatt. Gyuri bácsi ugyanis nemcsak a legendás zeneszerző dalaival áll majd ki a színpadra, a Szenes Iván-életműdíjat is át kell vennie.– Számtalan díjam van már, de művészeti kitüntetésem nem­igen. De ez már az. Viszont nem ez a lényeg, hanem egy nagyszerű művésznek az emlékét őrizhetem, és amit ő adott nekem a dalaival, azért nem lehetek elég hálás – kezdte Korda György.– Bevallom őszintén, ideges vagyok, nemcsak azért, mert most lépek fel itt először, hanem azért is, mert nagyon régen adtam elő ezeket a dalokat. Hiába telt el azóta ötven év, a dalszövegekből nem felejtettem el egyiket sem. „Bocsánat, hogyha kérdem, ő miért, és én mért nem?" – énekli, aztán elmereng. – Akkoriban, huszonöt évesen szerelmes voltam mindenkibe, akinek énekeltem. De aggodalommal tölt el, hogy ugyanez a szöveg 78 évesen egy kicsit morbid lehet – vallotta be Korda, aki annak idején nem volt Szenes Iván kedvence.– Aradszky, Kovács Kati, Koós és Zalatnay Cini mellett én is az istállójához tartoztam. Szeretett lóversenyre járni, a lovainak nevezett minket, akiket indított ezeken a dalfesztiválokon. De nem én voltam a kedvenc pacija, mert többre tartotta a karakterisztikus dalokat és előadásokat, mint az óriási éneklést. Mint például Koós Jánosnak a Nem vagyok teljesen őrült slágerét. Abban a dalban a humor is benne volt, míg az én szerelmes számaimból az hiányzott, csak hatalmas éneklés és hatalmas zene volt – magyarázta az énekes.