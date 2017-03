Könyvet ír Trump első felesége

A Donald Trumppal közös gyerekeivel a főszerepben ír memoárt Ivana Trump, a jelenlegi amerikai elnök első felesége.



A Gallery Books kiadó közlése szerint a Raising Trump című könyv szeptember 12-én jelenik meg.



A kiadó szerint Ivana Trump írása "az anyaságról, az erőről és a kitartásról" szól, valamint a ma már sikeres üzletasszony csehszlovákiai gyermekkoráról, New Yorkba költözéséről, viharos szerelmi életéről és sikeres karrierjéről.



"Ahogy a volt férje elfoglalta helyét az Egyesült Államok 45. elnökeként, úgy közös gyerekeik is a rivaldafénybe kerültek" - olvasható a kiadó közleményében, amely szerint Ivana volt az, aki felnevelte három gyereküket és megtanította nekik mindazt, amit ő maga az élet legfontosabb leckéinek tart: "a kitartást, a becsületességet, a tisztességet és a törekvést".



Donald és Ivana Trump 1992-ben vált el egy titkos megállapodás kíséretében. Közös gyerekeik, Donald Jr., Ivanka és Eric nagyon jó kapcsolatot ápolnak édesapjukkal és gyerekkori emlékeik felidézése révén az édesanyjuknak is segítenek a memoár megírásában.



A kiadó szerint a könyv mentes lesz minden politikai tartalomtól, és valószínűleg nem fogja bírálni az amerikai elnököt, akinek jelöltségét első felesége is támogatta.



Ivana Trump több könyvet is írt korábban, köztük a The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again és a For Love Alone címűt, amely miatt jogi csatározás indult közte és volt férje között.