Kőművesmosollyal sokkolják szomszédaikat az IHM-es fiúk!

"Kertész leszek fát nevelek, kelő nappal én is kelek!" A kérdés, hogyan? A mirigyes fiúk ugyanis ezt is kicsit másképp gondolják. Május 5-e a Meztelen Kertészkedés Világnapja, ennek apropóján meglestük Kabai Lacit, Papp Ferit, Sipos Petit és Uszkó Lacit, hogyan veszik fel a harcot a kertjükben teljesen elburjánzott aljnövényzettel. A srácok, ahogy azt sejteni lehetett, most sem okoztak csalódást.Ilyen nagy melegben, hogy máshogy is kertészkedhetne az ember, minthogy valamilyen egészen lenge öltözetben, ne adj ’isten anélkül… Az IHM-es fiúknak az utóbbi sem jelent problémát! Persze kérdés, hogy csupán a most szombaton aktuális, jeles világnapnak köszönhetjük a meglehetősen pikáns fotókat, vagy a srácoknál ez egy mindennapos szokás? Most mindenre fény derül!

Nemrég egy nagyobb baráti társaságban zsugáztunk Sipos Peti és Papp Feri barátommal. A tét az volt, ha veszítünk, idén a világnapon mi is csatlakozunk a meztelen kertészkedőkhöz. Szerintem nem kérdés, végül hogy zárult az este. Csúnyán elvertek minket, és mivel a kártyaadósság becsületbeli ügy, nem volt mit tenni, meg kellett mentenünk a jóhírünket.

- mesélte Uszi.A zenekarban akad olyan is, aki nem csak az év egyetlen napján sokkolja környezetét.

Komolyan nem értem miért olyan nagy ügy a meztelen kertészkedés, hogy még világnapot is elneveztek róla! Én így csinálom 30 éve, a szomszédok legnagyobb bánatára. Kertészkedni nyáron kell, nyáron pedig meleg van, nem bonyolult. Mégis miben kellene lennem, bundában?

– fejtette ki véleményét értetlenkedve Kabai Laci, a zenekar dobosa.