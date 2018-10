Komlót termesztenek kopár párizsi házfalakon Párizs

Komlót termesztenek üres falfelületeken, homlokzatokon Párizsban, hogy több legyen a zöldfelület a városban, és könnyebben jussanak alapanyaghoz a helyi kézműves sörfőzdék.



A nagyvárosi komlótermelés tervét pénteken jelentette be a párizsi városháza. Az önkormányzat egyelőre 21 olyan helyet nevezett meg, amelyet alkalmasnak talált a sörgyártás egyik alapanyagául szolgáló növény termesztésére. Egyebek közt sportlétesítményeket és lakóházakat jelöltek ki, de komlóval akarják befuttatni egy kaszárnya falait, sőt a városháza egy részét is.



A komlótermesztés a következő szezonban indul, az első termést szeptemberben tervezik betakarítani. 2020-ig húsz hektárnyi falfelületet szánnak komlótermesztésre, de a projekthez kapcsolódóan további 100 hektárnyi felületet telepítenek be növénnyel.



A projekt egyik célja növelni a zöldfelületet és ösztönözni a kertészkedést Párizsban. A francia főváros több pontján már most is termesztenek zöldséget, gyümölcsöt, még a Bastille-opera tetején is. A másik cél az, hogy könnyítsék a kis sörfőzdék alapanyag-utánpótlását.



A "komlóföldeket" nem az önkormányzat kertészeti vállalata fogja működtetni, a házfalak "megművelését" önként vállalkozó komlófarmerekre bízzák.