Költözése előtt még lesz egy utolsó kitelepülése a Néprajzi Múzeumnak

Egyedüli múzeumként vesz részt idén afesztiválon a Néprajzi Múzeum, amely, az Etno Ligetben minden nap állandó programokkal és koncertekkel, az Etno Portán pedig vetítésekkel várja a fesztiválozókat.A Néprajzi Múzeum egyike Európa legfontosabb szakmúzeumainak; a magyar népi kultúra felbecsülhetetlen értékű tárgyi emlékei mellett itt található az ország legnagyobb nemzetközi gyűjteménye, és az intézmény a kortárs kultúra kutatásának is fontos központja - emlékeztet a múzeum által az MTI-hez eljuttatott közlemény.Mint közölték, a programkínálat a múzeum jelenlegi otthonának utolsó időszaki kiállítása, az intézmény költözése, valamint az aktuális kutatások témáira épül a Művészetek Völgyében.az intézmény munkatársai ide elsősorban azokat várják, akik szívesen játszanak, táncolnak, alkotnak, ismerkednek a hagyományos népi kultúra értékeivel, régi mesterségekkel vagy a kortárs, nemzetközi kutatómunkák eredményeivel.

Lesz moldvai, majd görög táncház, beszélgetések sámántárgyakról és a népi gyógyászatról, de a múzeum baráti körének elnökével, Sebő Ferenccel is lehet majd találkozni.A zenés programokat minden nap Etno Jam, közös örömzenélés zárja., és a múzeum számára az Ötvenhatosok terén épülő új épület tervei is itt mutatkoznak be, miközben a Mesélő cipőbuxusok is érdekes cipőtörténeteket tartogatnak."Mivel a múzeum 2017 novemberében búcsúzik jelenlegi épületétől, a következő három évben hasonló jellegű megjelenésekre és találkozásokra próbálunk készülni, ezért a fesztiválszereplések nagyon fontosak idén nyáron" - idézi a közlemény Kemecsi Lajos főigazgatót, aki szerint a múzeum fesztiváljelenléte a közönséggel való találkozás nem megszokott formája."A Néprajzi Múzeum üzenetei ilyenkor koncentráltabban, sűrűbb formában adhatók át egy új befogadói szituációban" - hangsúlyozta az intézmény vezetője.