Kódolatlan hetek jönnek a LiChi TV-n

Két hétig kódolatlanul érhető el a LiChi TV műsora minden MinDig TV néző számára, február 5. és 18. között. A TV2 Csoport gasztrocsatornája ráadásul a torkos csütörtököt ünnepelve főzőműsorai mellett négy nagysikerű filmet is műsorára tűz.









A TV2 Csoport gasztrocsatornája februárban is színes programkínálattal, változatos műsorokkal várja a konyha szerelmeseit. A Fickó f-fel adásaiban a világhírű szakács Gordon Ramsay, az étteremkritikus Giles Coren-nel egy ultramodern étteremben mutatják meg, mi menő manapság a gasztronómia világában. Ramsay Mindörökké Gordon című sorozatát is itt láthatják a nézők, amiben konkrét recepteken keresztül ismerteti meg a hobbiszakácsokkal azokat a konyhai technikákat, trükköket, praktikákat, amiket a neves séfképző iskolákban tanítanak a hallgatóknak. Nem hiányozohat a LiChi TV képernyőjéről Jamie Oliver sem, aki A pucér szakács epizódjaiban saját otthonában készíti el a barátokra és családtagokra szabott finom és gyorsan összedobható ételeket. A Sütimesterben Anglia legjobb amatőr cukrászai csapnak össze, hogy tudásukkal lenyűgözzék a szigorú zsűrit.









Természetesen a magyar ízek is terítékre kerülnek, legyen szó a legfinomabb húsételekről, amiket a Hentesek tesznek az asztalra Bereznay Tamással, vagy éppen kedvenc desszertjeinkről, amiket a Süti suli Mónikával adásait követve készíthetnek el az édességek rabjai.



A legnagyobb gasztro-kedvencek mellett a torkos csütörtököt ünnepelve február 15-től négy napon keresztül 20 órától családi filmeket kínálunk, amik természetesen valamilyen módon kötődnek a gasztronómiához. 15-én a romantika jegyében a Férjhez mész, mert azt mondtam, 16-án a legaranyosabb patkánnyal jön a L’ecsó, 17-én az ízek mellett ismét a szerelem lesz főszerepben a Bor, mámor, Provence-ban, míg 18-án a Kőkemény család várja a LiChi TV nézőit.