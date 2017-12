Az ország házibulija megy a SuperTV2-n, A Sztárban sztár + 1 kicsi show-műsorban Kocsis Tibor és Zöldi Lara átalakulásait is követhetjük hétről hétre. A duó felnőtt tagja már rutinos a műfajban, de a mindössze 12 éves duettpartnere is tehetséges átváltozó, aki ráadásul profin is nyilatkozik.