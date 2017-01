Klasszikus westernnel rukkolnak elő a Coen testvérek

Coenék az Annapurna Televízióval kötöttek szerződést a Ballad of Buster Scruggs című minisorozat forgatására. A Variety.com szerint a tévétársaság nemcsak a képernyőre szánja a filmsorozatot, hanem mozis verzióban is gondolkodik.



A filmes testvérpár saját ötletéből írja a széria forgatókönyvét, és ők is rendezik az egyes epizódokat. A produkciós munkákat saját cégük, a Mike Zoss Productions végzi, a sorozat executive producerei között pedig ott lesz Megan Ellison (A nő, amerikai botrány) és az Annapurna Televízió elnöke, Sue Naegle is.



Egyelőre nem világos, hogy a mozis forgalmazás milyen szerepet játszik majd a projektben, mivel az elsődleges cél a minisorozat elkészítése. Bennfentes források szerint az anyag túl bőséges egy mozis játékfilmhez.



A Ballad of Buster Scruggs történetének részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a Coen testvérek otthonosan mozognak a western műfajában, amit A félszemű és a Nem vénnek való vidék című filmjeikkel is bizonyítottak.



A fivérek legutóbb az Ave, Cézár! című vígjátékkal szerepeltek a mozikban, és ők írták George Clooney következő rendezésének, a Suburbiconnak a forgatókönyvét is.