Kizárták az amerikai filmakadémiából az erőszakkal vádolt Harvey Weinsteint

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia kizárta soraiból a szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolt Harvey Weinstein producert.



A 8400 fős intézmény 54 tagú kormányzótestülete szombaton hozta meg erről szóló döntését Los Angelesben, tájékoztatása szerint a szükséges kétharmadnál jóval nagyobb arányban. Indoklásul hozzátették, hogy Harvey Weinstein nem érdemli meg kollégái tiszteletét.



Előzőleg a rendkívül befolyásos producer fivére, egyben cégtársa úgy fogalmazott, az akadémiának meg kell válnia "beteg és elvetemült" testvérétől.



Bob Weinstein rémálomnak nevezte a bátyja körüli botrányt, és azt állította, nem tudott Harvey Weinstein tetteiről. "Elmondom, mit tudtam: hogy Harvey egy zsarnok, arrogáns, kutyába se veszi az embereket" - fogalmazott a The Hollywood Reporter című filmes szaklap által szombaton közölt interjúban, hozzátéve, hogy undorítónak találja a cselekedeteket, amelyekkel a testvérét vádolják. Emellett együttérzéséről biztosította Harvey Weinstein áldozatait.



A 62 éves Bob Weinstein mindig is a háttérben állt nála három évvel idősebb bátyjához képest, akivel több mint 30 éve együtt alapították a Miramax stúdiót, majd a nevüket viselő céget. Az interjúban arról is beszélt, hogy az elmúlt években alig beszéltek egymással. Külön részlegeket irányítottak vállalatuknál, Bob Weinstein Los Angelesben, Harvey Weinstein pedig New Yorkban dolgozott.



A Forbes pénzügyi magazin összesítése szerint az évtizedek során a Miramax és a The Weinstein Company által készített és forgalmazott 341 filmet jelöltek Oscar-díjra különböző kategóriákban, s a jelölések közül 81-et sikerült díjra váltani. Köztük van az is, amelyet Harvey Weinstein a Szerelmes Shakespeare című film producereként kapott 1999-ben.



A The New York Times és a The New Yorker tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt napokban mintegy harminc nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, illetve európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, négy nő pedig nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert. Az egyikük Rose McGowan színésznő.



A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.



Franciaországban pedig kezdeményezték, hogy Harvey Weinsteint fosszák meg a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől - közölte az elnöki hivatal.