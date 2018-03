Kizárták a Netflix filmjeit a cannes-i fesztiválról

Fremaux a Variety.com hollywoodi portálnak mondta el, hogy az internetes műsorszóró és produkciós vállalat filmjeit versenyen kívül továbbra is bemutathatják a fesztiválon, de az Arany Pálma-díjért folyó versenyben nem vehetnek részt ezek az alkotások.



Tavaly komoly vitát gerjesztett, hogy a Netflix két filmje bekerült a versenyprogramba. Az amerikai streaming óriás következetesen kitart stratégiája mellett, hogy saját gyártású filmjeit előfizetői számára teszi hozzáférhetővé, és ezzel párhuzamosan csak korlátozottan forgalmazza a mozikban. A francia filmfesztiválon és a francia mozis világban azonban ez tiltakozást váltott ki.



A cannes-i mustra ennek hatására vezetett be egy új szabályt: a versenyben szereplő filmeket be kell mutatni a francia mozikban.



A Variety.com-nak a hétvégén a Netflixszel kapcsolatban Steven Spielberg is nyilatkozott, akinek Ready Player One című filmje a héten debütál Észak-Amerikában és a magyar mozikban is.



Az Oscar-díjas rendező úgy vélte, hogy a televíziós formában készült filmek tévéfilmek, és a jó tévéfilmek megérdemlik az Emmy-díjat, de az Oscart nem. "Nem hiszem, hogy az olyan filmeket, amelyeket alig egy hétig játszanak a mozikban, jelölni kellene az Oscar-díjra" - fogalmazott Spielberg.