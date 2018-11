Kivételt tesz Budapesttel José Carreras - Bejelentése ellenére ad egy koncertet

Nemrég pályafutása legfontosabb helyszínein – a londoni Albert Halltól Montevideóig – adott búcsúkoncerteket José Carreras, és ezután szögre is akasztotta a turnéruháját. Bár a 71 éves világhírű operaénekes a turnézástól elbúcsúzott, a színpadtól szerencsére nem. Egyéni koncerteket még vállal, és idén Budapestre is ellátogat: 2018. december 19-én 19:30-tól a Papp László Budapest Sportaréna közönségét kápráztatja el hangjával.



José Carreras a leghíresebb karmesterekkel dolgozott együtt. Évtizedek óta történelmet ír, a színpad nagy pillanatainak mestere, imád szenvedélyesen, érzelmesen énekelni. Ő „A halk hangok sztárja" minden idők egyik legnagyobb Don Joséja és nem utolsó sorban A Három Tenor egyike. Szerepein, koncertjein keresztül sikert sikerre halmoz, csordultig telnek meg termek, majd álló vastapstól hangosak a nézőterek, hangszíne a nagy Carusóra emlékeztet. A repertoárja több mint 60 operát tartalmaz, melyek közül a legkiemelkedőbbek: Andrea Chenier, La Bohème, Tosca, Werther, Don Carlo, Carmen, La Forza del Destino, I Pagliacci, L’Elisir d’Amore és az Un Ballo in Maschera.



A katalán csodatenor egy exkluzív gálakoncerttel kedveskedik a magyar rajongóknak, amelyen Polina Pasztircsák szopránénekesnő csodálatos hangjával színesíti majd előadást. A zenei kíséretről a szimfonikus zenekar gondoskodik János Ács vezénylésével,aki sokszor volt a három tenor karnagya.