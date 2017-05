Kiváló hetet zárt az RTL Klub: a Házasság első látásra uralta az élmezőnyt a kereskedelmi célcsoport körében, a 18-49 éveseknél pedig a Vasember 3 tarolt, megszerezve az első helyet a top50 legnézettebb műsor listáján. Mindezekkel együtt az RTL Klub idén már 122-re növelte a győztes napok számát a kereskedelmi célcsoport körében.



A 19. héten véget ért az RTL Klub forradalmian új reality műsora, a Házasság első látásra. A vakon házasságot kötő fiatalok mindennapjaira nagyon fogékonyak voltak a nézők, ugyanis a 18-49 éves korosztály körében a 4., 7., 8., 9. és a 17. helyet szerezte meg az 50 legnézettebb műsor listáján, ehhez átlagosan 22,5 százalékos közönségarány dukált.



Szintén a toplista élmezőnyében szerepelt az Éjjel-Nappal Budapest. A kereskedelmi célcsoport körében átlagosan 16,8 százalékos közönségarányt ért el a 19. héten a sorozat, megszerezve az előkelő 5., 10. 11., 12. és 16. helyeket is. A budapesti fiatalok életét bemutató sorozat mellett a Mátyás király tér lakóinak aktuális történései is sokakat érdekeltek, ugyanis a Barátok közt valamennyi múlt heti epizódja bekerült a top20 legnézettebb műsor közé a 18-49-es korosztály körében.



A legnézettebb filmek a múlt héten is az RTL Klubon futottak. A Robert Downey Jr. főszereplésével készült Vasember trilógia harmadik epizódja ráadásul a hét legnézettebb műsora lett a kereskedelmi célcsoport körében, sávját toronymagasan megnyerte a 22,3 százalékos közönségarányával, megelőzve aznap a 20,4 százalékot elérő Nagy Duettet is.



A 19. héten tovább nőtt az RTL Klub Híradó és a TV2 Tények közötti különbség. A múlt héten ugyanis az ország legnézettebb hírműsora, vagyis az RTL Klub Híradó átlagosan 21,3 százalékot ért el a kereskedelmi célcsoport körében, szemben a Tények mindössze 15,6 százalékával. Az RTL Klub Hírigazgatóságának műsorai közül a top50-es listába bekerült a múlt héten is a Fókusz Plusz, ami május 13-án 17,7 százalékos közönségarányt ért el a 18-49-es korosztály körében.



Csoportszinten ismét nőtt a különbség a 19. héten az RTL Magyarország és a TV2 csoport csatornáinak nézettsége között a kereskedelmi célcsoportban, főműsoridőben. Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 19. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében ugyanis 29,8 százalék volt (+0,8 százalékpont), míg a TV2 Csoport 21,3 (-0,8 százalékpont) százalékot ért el. Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport körében idén már 122 estét nyert meg, míg a TV2 mindössze nyolcat.