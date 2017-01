Kiütötte szexista zaklatóját Pásztor Anna

Az énekesnő a levegőbe ugorva, a teljes testsúlyát bevetve sújtott le az őt részegen molesztáló rögbisre, aki megrogyott a törékeny nő iszonyatos ütésétől. A bűne az volt, hogy megmarkolta Anna fenekét - írja a Bors. – Írországban léptünk fel anno egy diszkóban. A hely tulajdonosa kitalálta, hogy kedvességből vegyük magunkra annak az ír rögbiválogatottnak a mezét, amelynek a tagjai éppen ott szórakoztak. Mi énekeltünk, táncoltunk a színpadon, a meghajlásnál, amikor lejöttünk a színpadról, azonban történt valami: az egyik sportoló se szó se beszéd belemarkolt a fenekembe – emlékszik vissza a történtekre Anna.– Nem kicsit, hanem úgy istenigazából! Én akkoriban éppen versenyszerűen kick-boxoltam… – tette hozzá az énekesnő.Anna nem sokat gondolkodott miképp torolja meg a tapló udvariatlanságát.– Megfordultam, minden nőiességemet összeszedve felugrottam a levegőbe, és az 52 kilómmal a levegőből úgy leütöttem, hogy lerogyott a földre. Az ügynek aztán azzal lett vége, hogy három biztonsági őr kikísért engem a szórakozóhely elé, vagyis kivitt, három embernek kellett lefognia, mert a levegőben is rúgtam a tag felé dühömben – mesélte az énekesnő, aki hozzátette:– A sráccal találkoztam másnap is, kért egy autogramot a monoklijára. Azt mondta, ilyen még nem történt soha vele, hogy egy ekkora kis csaj kiüti.A Bors megkérdezte tőle, hogy mostanság is kell-e tartani az öklétől, csak nevetett.– Ok nélkül sosem bántanék senkit, viszont megvédem magam, ha szükséges – mondta szűkszavúan.