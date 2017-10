Kitüntették Ennio Morriconét Budapesten - fotók

A Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki Ennio Morricone Oscar-díjas zeneszerzőt, aki az állami elismerést budapesti koncertje előtt vehette át szerdán.A világhírű művész azért kapta a kitüntetést, mert kiemelkedően sokat tett a magyar zeneművészet népszerűsítéséért - mondta Nyitrai Zsolt társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott a díj átadásakor.Kiemelte: Ennio Morricone világkörüli turnéin számos alkalommal dolgozott együtt magyar zenekarokkal és kórusokkal, ahogy szerda este is a Kodály Kórussal lép fel.A Sorstalanság című magyar film zenéjét is jegyző mester nagy megtiszteltetésnek nevezte és megköszönte a rangos kitüntetést, amelyet Magyarország miniszterelnöke és köztársasági elnöke nevében adott át Nyitrai Zsolt.Az eseményen jelen volt és gratulált a zeneszerzőnek Koltai Lajos filmrendező is, aki a Sorstalanság mellett a Malena című filmben dolgozott együtt Ennio Morriconéval.