Kitiltják a francia iskolákból a mobilokat - Itthon is ki kellene? Szavazzon!

A jövő tanévtől tilos lesz a mobiltelefonok használata a francia iskolákban, az intézkedésről a következő hetekben törvényi szabályozás születik - jelentette be a francia oktatási miniszter. Jean-Michel Blanquer tájékoztatása szerint a tiltás a college-eket érinti, ahova 16 éves korukig járnak a francia tanulók."A mobiltelefonok használata tilos lesz szeptembertől az iskolákban, nemcsak tanórákon, hanem az egész intézményben" - idézte kedden a Libération című napilap a kormánytag előző napi rádióinterjúját. "Törvény fog erről rendelkezni a következő hetekben, hogy jogilag is rendben legyen" - tette hozzá."Meghagyjuk az iskoláknak, hogy megválasszák a tiltás formáját, amely a legrugalmasabbtól terjedhet a legszigorúbbig" - hangsúlyozta.Az iskoláknak így lehetősége lesz megtiltani azt is, hogy kikapcsolt állapotban a diákokkal lehessen a mobiltelefonjuk."A legrugalmasabb változat szerint, ahogy az már egyes iskolákban érvényben van, a mobiltelefont egy erre a célra biztosított zacskóban kell tartani a táskában, és pedagógiai célokra vagy sürgős esetben elő lehet venni" - mondta a tárcavezető. "Fontos, hogy ne a mobiltelefonok töltsék ki a kamaszok életét, akkor amikor tanulniuk kell, vagy amikor egymás között vannak a szünetben az udvaron" - fűzte hozzá.Az oktatási miniszter hétfőn egy dijoni középiskolában tett látogatást az államfő feleségének, Brigitte Macronnak a kíséretében, aki évtizedeken át gimnáziumi tanár volt. Jean-Michel Blanquer itt leszögezte, hogy a tiltás a "zaklatás elleni küzdelem" része."A gyerekek, a kamaszok, a tanulók érdekében tesszük ezt, hogy megvédjük őket a közösségi oldalakon létező visszaélésektől, amelyek internetes zaklatásokhoz vezetnek" - fogalmazott a miniszter.Hivatalos adatok szerint a francia tanulók tíz százaléka mobilfüggő.Több szakszervezet és szülői szervezet úgy ítélte meg, hogy nagyon nehéz lesz megvalósítani a kormány elképzelését.Franciaországban jelenleg is tiltott a mobiltelefonok használata az osztálytermekben, de nem az intézményekben, miután az szabadságjogokat sértene. Ezért van szükség törvénymódosításra a teljes tiltáshoz.

