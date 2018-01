Kitiltanák a kéregetőket Windsorból Harry herceg esküvője előtt

Simon Dudley, Windsor és Maidenhead önkormányzatának vezetője közölte, hogy kedden levelet írt a helyi rendőrfőnöknek bírálva azt, hogy a rendőrség nem tesz semmit a "közösségellenes magatartás, az agresszív kéregetés és a megfélemlítés ellen Windsorban". A problémáról közzétett Twitter-üzenetében is arra szólította fel a Temze-völgyi rendőrséget, hogy "alkalmazza az 1824-ben elfogadott, koldulás elleni törvényt" a szervezett kéregetésben résztvevők ellen.



Az önkormányzati vezető úgy vélte, hogy Windsor lakóinak elegük van "ebből a kizsákmányolásból, és mert a város különbözik a többi településtől, sokkal erőteljesebben kell megközelíteni a kéregetés problémáját, mivel évente hatmillió külföldit fogad. Az egész helyzet rossz fényben mutatja be ezt a gyönyörű várost" - írta.



Murphy James, a windsori hajléktalanprogram igazgatója az "elesettek gyalázásával" vádolta Dudley-t. "Az 1824-es törvény életre keltése nem válasz a problémára" - írta a helyi lapnak küldött levelében.



Egy másik helyi jótékonysági szervezet vezetője is arról beszélt, hogy Dudley levele rossz fényben tünteti fel a hajléktalanságot és a hajléktalan embereket.



Greg Beales, a Shelter nevű, hajléktalanokat segítő országos jótékonysági szervezet kommunikációs igazgatója hangoztatta, teljesen haszontalan megbélyegezni vagy büntetni a hajléktalanokat, akiknek segítségre, támogatásra és tanácsra van szükségük.



John Bird, a hajléktalanokat segítő Big Issue magazin alapítója szintén arról beszélt, hogy nem jelent megoldást, ha kriminalizálják, vagy eltávolítják az utcán élőket. Utalva a királyi család fiatal tagjainak karitatív tevékenységére, Bird a BBC-nek nyilatkozva úgy vélte, hogy "Harry herceg és Meghan hasonló módon törődik azzal, hogy ezt a problémát úgy oldják meg, ami valódi és fenntartható változást hoz a hajléktalanok életében".



Theresa May brit kormányfő, aki Maidenhead parlamenti képviselője, egy csütörtöki kórházlátogatáson közölte, nem ért egyet Dudleyval. "Ha emberek agresszíven kéregetnek az utcán, fontos, hogy a helyi önkormányzat együttműködjön a rendőrséggel" a probléma megoldásában - figyelmeztetett.