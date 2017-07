Kitálalt A szürke ötven árnyalata rendezője: ˝teljesen ki voltam ütve˝

Valóságos rémálom volt A szürke ötven árnyalata forgatása, mert a rendező és a trilógia szerzője, aki egyben a film egyik producere is volt, szinte semmiben nem értettek egyet.



A rendező, Sam Taylor-Johnson nem is vállalta a másik két rész elkészítését, mert nem szereti, ha beleszólnak a dolgába. Taylor-Johnson úgy fogalmazott, hogy teljesen kiszáradt és levegő után kapkodott, mert E.L. James minden döntését megkérdőjelezte. Taylor-Johnsonnak félidőben már romokban hevert az önbizalma, mert James úgy bánt vele, mintha teljesen inkompetens lenne.



- Kemény menet volt ez a forgatás, teljesen ki voltam ütve - mondta a rendező több évvel a forgatás után, a Stylist magazinnak adott interjújában.



Taylor-Johnson A szürke ötven árnyalata traumája után a munkába menekült: elvállalta a Gypsy című tévésorozatot.



Az árnyalat-trilógia következő részének rendezője, James Foley azonban remekül érezte magát a forgatáson, a másodikkal együtt a harmadik részt is elkészítette - A szabadság ötven árnyalata hagyományos módon Valentin nap környékén kerül majd a mozikba, jövőre.



(Fifty Shades Freed – hazai bemutató: 2018. február 8.)