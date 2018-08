Kitalálja, milyen harmincas listára került fel az ötéves György herceg?

Közzétette a legjobban öltözött britekről szóló éves összesítését a Tatler. A neves társasági magazin 2018-as listáját a szigetország uralkodója, a 92 éves II. Erzsébet vezeti, de szerepel rajta a királyi család több tagja is, köztük az ötéves György herceg, csakúgy mint Amal Clooney jogász és Harry Styles énekes.



II. Erzsébetet divatdiktátorként említette a lap, külön kiemelve a királynő öltözködésének színgazdagságát és a virágminták iránti lelkesedését.



Katalin cambridge-i hercegnőt, Vilmos herceg feleségét azért méltatták, hogy "újrahordja ruháit", és nemcsak exkluzív márkák, hanem megfizethető áruházláncok termékeit is viseli.



A harmincas listán van Meghan Markle, Harry herceg újdonsült hitvese, aki a májusi esküvőn viselt Givenchy-ruhájával "elvarázsolta" a magazint. Sussex hercegnője minden egyes megjelenésével újraírja a modern királyi stílust - tették hozzá.



Kamilla cornwalli hercegnő, a trónörökös, Károly herceg felesége is szerepel a listán, nagyobb meglepetés viszont, hogy György herceg is. Vilmos és Katalin ötéves kisfia, az Egyesült Királyság majdani uralkodója a "Róbert Gida-féle sikk" kiváló példája rövidnadrágjaival, térdzoknijával, ingecskéivel - írták.



A hírességek közül Amal Clooney jogászt, George Clooney feleségét kifinomult, de játékos stílusáért méltatták. Dua Lipa szabadidős viseletei és fellépőruhái egyaránt lenyűgözték a Tatler szerkesztőit, akik még az énekesnő "hihetetlenül izmos hasára" is felhívták a figyelmet.



Stella McCartney divattervező, Lily James színésznő és Daniel Kaluuya színész szintén szerepel a listán, amely a Tatler csütörtöktől kapható szeptemberi számában jelent meg.



Az 1901 óta megjelenő magazin a brit felső középosztály és az elitek régi kedvence. Egyes források szerint ennek a kiadványnak a legtehetősebbek a vásárlói a Condé Nast kiadó birtokában lévő lapok közül.