Kiszivárgott az első kép az új Samsung Galaxy Tabról

kép: Computerworld

Kicsit vékonyabb lesz a Samsung Galaxy Tab S4 és nagyobb lesz a megjelenítő felülete, mint az elődjének. Viszont hiányzik róla Home gomb. - írja a Computerworld Felmerül egy újabb kérdés, mégpedig az, hogy hogy lépünk be a készülékbe? Felmerült megoldásnak a Samsung íriszszkennere, de annak a megbízhatósága kívánnivalót hagy maga után, így a Samsung nyilván más módszer után nézett.A megjelenítő alatti ujjlenyomatolvasó is szóba jöhet még, sőt, az oldalsó gombokba is be lehet építeni a szenzort. A kérdést az augusztus végi IFA 2018-on biztosan megválaszolják.