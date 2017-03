Kiss Tibi versben szól a rendszer ellen - Videó

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/veiszeralinda/videos/1585184531491860/

"Megkérdeztem, miért mondja mindig azt, hogy a dalai nem politizálnak. Azt mondta, azért, mert tényleg nem , de ír olyan szövegeket is, amelyek tényleg aktuálisak. Csak heccből megkérdeztem, akkor elmondana-e egyet. Esküszöm, nem gondoltam, hogy megteszi. Kiss Tibi , a Quimby frontembere ilyeneket rejteget a fiókjában." - posztolta Veiszer Alinda a Facebook oldalán.Valószínűleg erre még ő sem számított. librarius vette a fáradtságot, és lejegyezte Kiss Tibi szavait:Miért b.sszátok szét az országomat?Miért rúgjátok hasba az ápolót?Miért ültetitek szamárpadba a tanárokat?Miért sz.rjátok szájba az álmodót?Ti még a Sátánnak is túl g.cik vagytok,még ő is megvet titeket.Mert a Sátán bátran vállalja magát,de ti hívőként lettetek hitetlenek.Másfél millió káposztafej,hibbant elméjű hatalmasok.Mocsár e táj. És a varangykirályünnepli, amit alkothatott.De ha lepihentek a büdös sárba,ugyanúgy, mint a népetek,én pióca leszek a pusztulásbanés szívom majd a véretek.