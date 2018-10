Kisó: Mindig a bevállalós csaj voltam - A csinos műsorvezetővel is találkozhatnak a Barber Battle Budapest versenyzői

Exkluzív környezetben, Kisó műsorvezetése mellett szurkolhat bárki kedvenc barberének szombat este! Október 6-án, az év beauty-eseményén kiderül, ki lesz 2018 barbere és hajtetoválója. A szépségipar képviselői és rajongói a második Barber Battle Budapest szuper izgalmas döntőjén gyűlnek majd össze a Symbolban, ahol a tét nem kevesebb, mint kategóriánkként 500.000 forint!Kisó az elmúlt napokban mesélte el egy interjúban, hogy egy csúnya szakítás annyira kikezdte a lelkét, hogy gyakorlatilag két hét alatt megőszült. Azóta sokféle hajszínnel kísérletezett, de a szőkék után újra visszatalált az eredeti, barna színéhez. A csinos műsorvezető szombaton a Barber Battle Budapesten, az év beauty-eseményén nem csak műsort vezet majd, de nagy lelkesedéssel faggatja ki a versenyzőket legféltettebb technikáikról.

Én a vivás időszakban mindig a bevállalós csaj voltam.

– meséli a frizurái kapcsán Kisó.

Anno Csifó Dorinával nekünk kettőnknek volt olyan hajunk, ami hátul hosszú, felül rövid. Fodrász barátaim mesélték, hogy sokan úgy mentek be a szalonba, hogy ők is Kisó hajat szeretnének. Imádok kísérletezni a frizurámmal, persze mindig az aktuális tévécsatorna jóváhagyásával.

A műsorvezető azt is elárulta, örül neki, hogy egyre lazábban kezeli a világ a szépséggel kapcsolatos berögződéseket is.

Nagyon jó, hogy 2018-ban már nem ciki igényesnek lenni pasiként, tök menő, hogy sokan barber shopba járnak igazításra, vagy teljes átalakulásra.

– fejti ki Kisó, aki azt mondja, a szombati lesz az első ilyen jellegű verseny, amin részt vesz majd.

A döntős versenyzők pályamunkáit megmutatták a szervezők, több fazonnal is most találkoztam először, biztosan szoros lesz a küzdelem! Az, hogy vannak női versenyzők is, nagyon meglepett, hozzájuk biztosan lesz egy-két kérdésem.

Október 6-án este, az év beauty-eseményén, a Barber Battle Budapest döntőjén többek között Hajas László zsűrizi majd a versenymunkákat. Az estén kiderül, ki lesz 2018 barbere és hajtetoválója, az eredményhirdetés izgalmait a látványos BlondMe Men Show fokozza majd, a fergeteges afterparty-n pedig bárki együtt bulizhat a verseny győztesével Nigel Stately zenéjére.