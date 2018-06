Kislányálom: elindult a rózsaszín szupervonat - fotók

kép: BorsOnline

Vannak nők, akik még felnőttkorban sem tudnak elszakadni gyermekkoruk kedvenc mesefigurájától, az aranyos kiscicától, Hello Kittytől. Valószínűleg ők ujjongva ülnek majd fel arra a japán gyorsvonatra, amely teljes egészében rózsaszínben pompázik, s néhol persze feltűnik a Hello Kitty figura is. A belső kialakítása olyan, mint egy kislány gyerekszobája, azzal a különbséggel, hogy minden tiszta luxus, puha plüssből készültek az ülések és a szőnyeg is. - írja a BorsOnline