Kis hazánk, nagy tervezőink és a nemzetközi divatpiac

Tehetség, elkötelezettség, nyitottság, rugalmasság, szerencse, kapcsolatok, kitartás és támogatás – azt mondják, mindez egyformán fontos ahhoz, hogy valaki nemzetközi sikereket érhessen el. Van, aki szerint könnyebb, mások szerint nehezebb a dolga azoknak, akik magyarként próbálják elérni, hogy külföldön is ismerjék nevüket. A GLAMOUR Women of the Year Az év divattervezője és Az év kiegészítőtervezője kategóriák jelöltjei közül három hazai tervezőt kérdeztünk, ők milyennek találják a magyar és a nemzetközi helyzetet divatfronton.Már legelső kollekciójával kilépett a nemzetközi piacra Áron Eszter divattervező, aki a tudatos kezdés mellett azt is fontosnak tartotta karrierje indításakor, hogy egy nívós New York-i ügynökséggel is szerződést kössön. A magyar nőkön kívül így rögtön az amerikai és a japán hölgyek is rákaphattak az Áeron termékeire, azóta pedig a legtöbben az ázsiai és a Benelux országokból vásárolnak tőle. Az országhatáron túli ismertséghez azonban sok szerencse és támogatás is szükséges a dizájner szerint.- Rengeteg tehetséges magyar tervező van Magyarországon. Mi szerencsések vagyunk, hiszen egy szuper csapat állt össze mögöttünk erős menedzsmenttel. Hálásak vagyunk azért is, mert befektetők támogatnak minket az előfinanszírozásban, aminek hiányától sajnos sok tervező szenved itthon. De azt tapasztaljuk, mindenképpen érdemes külföldre is terjeszkedni, mert kifejezetten pozitív a fogadtatás még az egészen távoli országokban is. Nagyon egzotikusnak találják külföldön Budapestet és a város számunkra is egy fontos bázis, hiszen itt történik a tervezés, a háttérmunka és a gyártásunk is kizárólag Magyarországon zajlik - mesélte Áron Eszter.Molnár Nini tehetségét is elismerik világszerte, és egészen távoli kontinensek divatrajongói is hordják kiegészítőit, legyenek Kanadában vagy épp Japánban. Az év kiegészítőtervezője kategória egyik várományosa is tudatosan készült arra, hogy határon belül és kívül hogyan tudna hatásosan kilépni a divatpiacra, de úgy tapasztalja, a külföldi vásárlók meghódítása sokkal nagyobb kihívásokkal járhat.- Én úgy gondolom, mindenképp nehezebb külföldön érvényesülni a nagyobb verseny és a magasabb költségek miatt is. Nekem óriási élmény volt, hogy az elejétől fogva kaptunk külföldi megrendeléseket. Még mindig ámulattal tölt el, ha felfedezik a táskáimat a világ legtávolibb pontjairól, mint például az Egyesült Államokból, Japánból vagy Kanadából. A Nini Molnar Bags-et az elejétől fogva a nemzetközi és a magyar piacra is szántam. Semmiképpen sem szeretnék különbséget tenni a hazai és a külföldi vásárlóim között, sőt: inkább a magyar lányokat is arra szeretném buzdítani, hogy merjenek önmaguk lenni, merjék követni azt a divatot, ami nekik tetszik - mondta Molnár Nini.Daubner Anna is rögtön nemzetközi babérokra tört. Az év divattervezője kategória egyik jelöltje szerint itthon könnyebben érvényesülhetnek a divatvilág szereplői a kisebb piac és a sokkal barátságosabb légkör miatt. Viszont úgy látja, különböző típusú ruhadarabokra vágynak a magyar és a külföldi nők.- Azonnal nyitottunk külföld felé, mert mindig is célunk volt, hogy ne csak itthon, hanem más országokban is elérhetőek legyenek a kollekciók. De figyelünk a különböző igényekre, külföldön például még mindig sokkal kevésbé érdekli az embereket mások véleménye, fontosabb az, hogy nekik maguknak mennyire tetszik egy adott darab. Itthon mindeközben az egyszerűbb vonalvezetésű, kényelmes, nem nagyon feltűnő darabok működnek jobban. Emellett azt tapasztalom, hogy itthon sokkal jobb a kisebb márkák helyzete ma, mint pár évvel ezelőtt. Felnőtté és fizetőképessé vált egy olyan nemzedék, akiket izgat az egyediség, a különleges gondolkodásmód és a design. Sokkal nyitottabbak lettek az emberek a kisszériás, nem tömegtermékekre - mesélte tapasztalatait Daubner Anna.