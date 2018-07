Kirúgták az RTL klub sikersorozatának főszereplőjét?

A tanár című, német licenc alapján forgatott sorozat első évada a csatorna közlése szerint megnyerte a szombat estéket a legfontosabb, 18-49 éves célcsoportban. Az utolsó epizód pedig rekordnézettséget ért el. Most azonban az Index szerint, mind a főszereplő Ubrankovics Júlia további szereplése, de még a sorozat jövője is kérdésessé vált.Az eredeti sorozatból már hat évad ment le a német csatornán. Ebben nem cserélték le az egyik főszerepet játszó tanárnőt. Nem úgy a magyar adaptációban - ha egyáltalán folyatják a sorozatot, amit közönség és a kritikusok is szerettek.Ráadásul - a lap információ szerint - az Amerikából hazatérő színésznő októberig munka nélkül marad, ha nem lesz folytatás. Úgy tudják, Ubrankovics Júlia ugyanis vállalt el semmilyen munkát októberig, mert a csatorna arra kérte, vegyen részt A tanár promóciájaban. Most mégis megválnak tőle. Ráadásul ez a válás a színésznő elmondása szerint nem igazán fair körülmények között történt - írják.A lap szerint a sorozat készítői mindössze néhány héttel a második évad forgatásának megkezdése előtt zárt ajtók mögött közölték vele, hogy a második évadban már nem tartanak igényt a munkájára. Szakmai indok nem hangzott el a színésznő elmondása szerint, sőt közölték vele, hogy szakmailag elégedettek voltak a munkájával.A lap megkeresésére a az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatósága meglepő választ adott:„A helyzet az, hogy A Tanár c. sorozatunkkal kapcsolatban eddig még semmilyen hivatalos nyilatkozatot nem tettünk a folytatásra vonatkozóan. Nemrégiben kb. ugyanezeket a kérdéseket tette fel a Blikk, akik nagyjából az alábbi választ kapták: Nagyon nagy öröm, hogy a sajtó munkatársai annyira sikeresnek tartják A Tanár c. sorozatot, hogy biztosak a következő évadban. Amint lesz a sorozat folytatásáról és a szereplőkről a nyilvánosságnak szánt információnk, azt a sajtó tudomására fogjuk hozni.Pillanatnyilag olyan termékek kommunikációjára koncentrálunk, melyek elérhetőek a nézők számára, úgy is mint az RTL Most! Film+ Pop Up csatornánk, mely a nyár folyamán összesen háromszáz órányi filmes tartalmat kínál azoknak, akik a meccsek miatt kiszorultak a tévé elől vagy a strandolás helyett más szórakozási formát választanának a part helyett a hűvös szobában vagy a napernyő alatt."- tette közzé az Index.