Kirúgták a Netflix kommunikációs vezetőjét, mert sértő kifejezést használ

Elbocsátották állásából a Netflix internetes videotéka kommunikációs vezetőjét, mert többször is használta a tabunak számító "nigger" kifejezést - jelentette pénteken a Holywood Reporter című amerikai filmes szaklap. Az újság értesülése szerint Reed Hastings elnök-vezérigazgató a vállalat összes alkalmazottját értesítette e-mailben arról, hogy a cég megválik Jonathan Friedlandtől.A kommunikációs vezető a lap forrásai szerint egy értekezleten használta a fehér ember szájából feketék számára súlyosan sértő kifejezést, és a kollégái jelentették a Netflix vezetésének az esetet.

Úgy döntöttem, megválunk Jonathan Friedlandtől.

- szögezi le levelében Hastings, aki szerint Friedland szóhasználata elfogadhatatlan érzéketlenségről és a faji kérdések iránti fogékonyság hiányáról tett tanúbizonyságot. Reed Hastings leveléből az derül ki, hogy Friedland először a kollégákkal tartott értekezleten éppen azokról a szavakról beszélt, amelyek sértőek a filmvásznon. Kollégái már akkor szóltak neki, hogy bántó kifejezést használt, amiért bocsánatot is kért.Terhére róják azt is, hogy később, amikor felszólalt a vállalat fekete alkalmazottainak tartott rendezvényen, nem hozta fel ezt az esetet, amit többen úgy értelmeztek, hogy nem vállalja a felelősséget a történtekért. Pár nappal később a HR-osztály két fekete alkalmazottja próbált neki segíteni, hogy megbirkózzon az első esettel, amikor Friedland újra négerezett.Friedland közleményben erősítette meg a Hollywood Reporter értesülését. Azt írja: a vezetőknek makulátlan példát kell mutatniuk, és ez neki sajnos nem sikerült, amikor a sértő kifejezésekről beszélt az értekezleten. Jonathan Friedland 2011-ben csatlakozott a Netflixhez. Előtte a Disneynél volt kommunikációs vezető. Még korábban pedig a The Wall Street Journal és az Far Eastern Economic Review külföldi tudósítójaként dolgozott.