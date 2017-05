Király Viktor lúzer srácnak számított Amerikában

Király Viktor ésnemcsak lenyűgöző hangjával, de sármos külsejével is meghódította már lányok százezreit.Vajon a dögös szívtiprók a színpadon kívül is ekkora hatással vannak a nőkre vagy akkor egészen más a helyzet? A Joy Social Media Award #szivtiprovagyok kategória jelöltjei elárulták, hogyan csajoztak régen, és mi a helyzet most.Király Viktor Amerikában született és még tinédzserkorát is ott töltötte, így első csajozós emlékei is oda kötődnek. A jóképű énekes bár magabiztos a színpadon, de a lányokkal sosem volt könnyű dolga.

Nem voltak túl nagy sikereim az amerikai lányok körében, ugyanis deszkás voltam, ami ott nem számított menőnek.

Sajnos a filmekben látott klikkesedés a valóságban is igaz, és én lúzer srácnak számítottam, így nem is nagyon volt esélyem az ismerkedésre

– kezdte Viktor, akinek teljesen új élet kezdődött, miután Magyarországra költözött.

Kicsit jobb lett a helyzet, mivel nagy dolognak számított, hogy érkezett egy amerikai srác, de én továbbra is nehezen nyíltam meg, sőt még a mai napig gátlásos vagyok, ha ismerkedésről van szó

– folytatta az énekes, aki vicces szituációkba is keveredett hódításai során.

Egyszer egy házibuliban az ikertestvérem és én is megismerkedtünk egy-egy lánnyal, de később kiderült, hogy mindkettőnknek pont a másik lány tetszik jobban. Azt találtuk ki megoldásnak, hogy az első randikon felcseréljük egymást Bennel, működött is a terv, de természetesen később kiderült a csalás

Fotó: Éder Krisztián

– mondta el Viktor.

Veréb Tamás már a színházban is hozzászokott a rajongó női szemekhez, hiszen karakteres hangja mellett kisportolt testét is megmutatta a színpadon. Önbizalma már a középiskolában is megmutatkozott.

A gimiben sem voltam elveszett fiú, sokat udvaroltam és csak az előnyömre vált, hogy énekeltem. Mindig kicsit idősebb lányokat néztem ki magamnak, 12 évesen már 16 éves csajoknak csaptam a szelet

– kezdte nevetve Tamás, aki a hírnév előtt is a hosszú kapcsolatok híve volt.

Egyáltalán nem szeretem, ha egy nő kezdeményez, nekem fontos, hogy igazi férfi lehessek és tényleg meghódíthassam a kiválasztott hölgyet, szerintem ez egy szép és izgalmas kihívás.

A színpad sokat segített, hogy közvetlenebb legyek és ne okozzon gondot, ha meg kell szólítani valakit.

Bár sokan azt gondolják, hogy a hírnév együtt jár a csapongó életmóddal, de ez nem igaz. Régebben is komoly, hosszútávú kapcsolataim voltak, most is boldog párkapcsolatban élek a szerelmemmel.

Természetesen nagyon jól esik a rajongók figyelme és visszajelzése, de a szívem már foglalt

Fotó: Gregus Máté

– mondta el a sármos színész.

A Joy magazin Social Media Award jelöltjeire az olvasók június 1-ig szavazhatnak